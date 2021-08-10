Происшествия

Псковский меломан лишился денег при попытке купить музыкальные пластинки

При покупке музыкальных пластинок на известном сайте пскович лишился более 6 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

49-летний пскович обратился с заявлением о краже в полицию областного центра. Потерпевший зашел на сайт бесплатных объявлений, где его заинтересовали музыкальные пластинки. Для совершения покупки меломан связался с продавцом и получил ссылку для подтверждения своего заказа и их пересылки через платформу сайта. Мужчина перешел по ссылке-дублеру, предоставил личные данные и банковские реквизиты, в результате чего с его счета списали деньги.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

«УМВД России по Псковской области призывает жителей региона быть осторожными при онлайн-шоппинге: при совершении покупок не переходите по ссылкам от продавца, даже если внешне они похожи на ссылки магазина или сайта объявлений, не вносите предоплату и не совершайте онлайн-переводов для оплаты покупок, не сообщайте реквизиты своих счетов или коды безопасности из смс. Пользуйтесь проверенными интернет-магазинами или оплачивайте посылки при их получении», - обратились в ведомстве к жителям региона.