Происшествия

Полиция Великих Лук ищет пропавшего без вести пенсионера

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки продолжают розыск пропавшего без вести Владимира Уткина 1953 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Мужчина проживал в Великих Луках в доме по улице Энгельса. Он покинул место жительства, и до настоящего времени местонахождение горожанина не установлено.

Приметы: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, лицо смуглое прямоугольной формы, волосы прямые светло-русые.

Пропавший был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Владимира Уткина, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94 или 02.