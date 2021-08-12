Происшествия

Острович отправится в колонию строгого режима за сбыт наркотиков

Вынесен приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя Островского района, обвиняемого в сбыте наркотических средств в значительном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что 15 января молодой человек сбыл наркотики общей массой не менее 0,84 грамма, за что получил 1200 рублей.

Приговором Островского городского суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.