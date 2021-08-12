Происшествия

При взрыве в автобусе в Воронеже пострадали более 10 человек

Взрыв в маршрутном автобусе произошел в Воронеже, пострадали 14 человек. По этому факту областная прокуратура организовала проверку, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Источник: телеграм-канал «112»

«По факту происшествия проводится процессуальная проверка, ход которой взят на контроль прокуратурой области. Кроме того, организована прокурорская проверка исполнения законодательства в сфере перевозки пассажиров», - говорится в сообщении.

В маршрутном автобусе ПАЗ произошел взрыв газового оборудования. Пострадали, по предварительным данным, 12 человек, как минимум один из травмированных находится в крайне тяжелом состоянии. Профильные службы обследуют транспорт, отрабатывается несколько версий произошедшего.