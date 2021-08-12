Происшествия

Жилой дом с постройками подожгли в Пскове

Жилой дом горел в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 12 августа в 05.45 поступило сообщение о возгорании на улице Николая Васильева.

В жилом доме размером 6 на 12 метров сгорела кровля на площади 36 кв. метров, огнем повреждена наружная стена на площади 12 кв. метров. Сгорели два сарая 2 на 6 метров, 4 на 7 метров. В гараже огнем повреждена кровля на площади 4 кв. метра. Предварительно, причиной пожара занесение постороннего источника огня. Спасены половина жилого дома и гараж.

В тот же день в 8.51 в Псковском районе в Торошинской волости в СНТ «Ветеран» сгорел дачный дом 4 на 5 метров. Выгорели изнутри по всей площади сам дом и веранда 2 на 5 метров. В сарае огнем повреждена наружная стена на площади 2 кв. метра. Предварительно, причина пожара - короткое замыкание электропроводки внутри дома. Спасены две бани, строительная бытовка сарай.

13 августа в 2.03 в поселке Дедовичи на улице Первомайская сгорела баня 3 на 4 метра. Предположительная причина - неисправность дымовой трубы.