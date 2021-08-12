Происшествия

За кражи мобильных телефонов пскович проведет в колонии 2,5 года

Неоднократно судимого жителя города Пскова привлекли к уголовной ответственности за совершение трех краж, в том числе денег с банковского счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В период с сентября по ноябрь 2020 года мужчина похитил два мобильных телефона, в одном из которых был подключен мобильный банк. Используя эту услугу, он перевел с банковского счета потерпевшего 3400 рублей.

Суд признал псковича виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил.