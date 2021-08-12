Происшествия

Великолучанин заплатил долг по кредитам после запрета на выезд из страны

Житель Великолукского района рассчитался с долгами после ограничения на выезд за пределы России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Долги мужчины образовались из-за неуплаты им кредитных платежей, общая сумма - более 188 тысяч рублей. В рамках сводного исполнительного производства судебный пристав направил запросы во все регистрирующие органы. Установили, что на мужчину зарегистрировано автотранспортное средство, а также у него имеются расчетные счета в кредитных учреждениях. «На автотранспортное средство наложили запрет на регистрационные действия, а на счета вынесли обращения», - отметили в ведомстве.

Также было вынесено постановления о временном ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации. «Последнее действие и стало стимулом к выплате долга. Узнав о том, что любые поездки окажутся невозможными, должник оплатил свою задолженность», - рассказали в УФССП.