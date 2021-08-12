Происшествия

Новоржевская полиция задержала жителя Ленобласти за кражу водки и кефира

Кражу из частного дома раскрыли в Новоржевском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию 12 августа обратился 40-летний житель деревни Усачево. Мужчина сообщил о краже. Он пояснил, что в минувшие сутки неизвестный проник в его частный дом через окно – стекло было разбито. Добычей похитителя стали 2 бутылки водки и бутылка кефира, а также сумка с кошельком – в нем были банковские карты, документы 5 500 рублей.

Стражи порядка смогли установить подозреваемого в краже. Им оказался житель Лужского района Ленинградской области, мужчина 1980 года рождения. Ранее мужчина уже был судим за аналогичные преступления, а в настоящее время задержан по статье 91 УПК РФ.

По данному факту возбудили уголовное дело.