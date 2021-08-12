Происшествия

Девушку в платье с принтом Микки Мауса продолжают искать в Великих Луках

Оксану Курсову 1999 года рождения продолжают разыскивать в Великих Луках. Девушка ушла из дома на улице Мелиораторов 2 августа примерно в 19.30, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Девушка была одета в платье серого цвета с изображением Микки Мауса спереди, на ногах — резиновые тапочки, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Оксаны Курсовой, просят обратиться по телефонам ОМВД России по городу Великие Луки: дежурная часть 8(81153)5-27-94 или +7 906 223-11-28.