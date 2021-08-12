Происшествия

Уголовное дело по факту краж на кладбище в Подборовье направили в суд

Прокурор Псковского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее судимого 39-летнего псковича, который украл металлические ограды с кладбища в деревне Подборовье-1. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В период времени с сентября 2020 года по апрель 2021 года злоумышленник неоднократно приезжал на своем автомобиле ВАЗ-21099 на кладбище, где углошлифовальной машинкой разрезал металлические оградки с захоронений, а затем вывозил их в багажнике своего автомобиля и сдавал в качестве металлолома. Своими действиями он причинил пятерым потерпевшим материальный ущерб на общую сумму 21 170 рублей.

Санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.