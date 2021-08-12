Происшествия

Житель Середки ударил сожительницу поленом по голове из-за 100 рублей

Прокурор Псковского района утвердил обвинительный акт в отношении ранее судимого 47-летнего мужчины, который в ходе ссоры с сожительницей причинил ей телесные повреждения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Днем 7 июня злоумышленник вместе с сожительницей находился во дворе своего дома в селе Середка. Мужчина колол дрова, а женщина их складывала. Решив идти пообедать, мужчина вспомнил, что у него в кармане должны быть 100 рублей, на которые он собирался купить спиртного. Однако деньга в кармане брюк он не нашел. Заподозрив сожительницу в том, что она забрала эти деньги, мужчина устроил ссору. Последняя утверждала, что 100 рублей они потратили вместе несколько дней назад. В ведомстве предположили, что злоумышленника такой объяснение не удовлетворило: он взял полено и дважды ударил им сожительницу по голове.

Уголовное дело направили мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.