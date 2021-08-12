Происшествия

Женщина остановила пытавшегося украсть батут псковича

Жителя Псковского района привлекут к ответственности за попытку украсть батут. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Следствие установило, что вечером 18 июня 37-летний мужчина увидел возле магазина в деревне Неелово Псковского района машину «Лада Калина» с прицепом. В прицепе находилась коробка с батутом стоимостью около 12 000 рублей. Воспользовавшись тем, что хозяина автомобиля поблизости нет, злоумышленник похитил батут и попытался скрыться с места преступления. Однако скрыться у мужчины не вышло - хозяйка батута вышла из магазина и увидела похитителя. Она остановила его и вызвала сотрудников полиции.

Санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.