В Псковской области ищут мужчину, не вернувшегося из леса

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Псковской области приступил к розыску 47-летнего Вячеслава Матвеева, который в пятницу, 13 августа, ушел в лес и до настоящего времени не вернулся.
Поисковикам требуется помощь добровольцев.
Как сообщается в группе отряда в социальных сетях, сбор - с 20:30.
Место сбора: д. Заборовье, Островский р-н, Псковская область.
Координаты: 57.227237, 28.319543.
Одежда: лес.
С собой: фонари, ориентировки, СИЗ (маски и перчатки).
Координатор: Виктор Витюк.
Инфорг: 89251981751 Татьяна (Кера)