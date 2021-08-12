Происшествия

В Псковской области ищут мужчину, не вернувшегося из леса

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Псковской области приступил к розыску 47-летнего Вячеслава Матвеева, который в пятницу, 13 августа, ушел в лес и до настоящего времени не вернулся.

Поисковикам требуется помощь добровольцев.

Как сообщается в группе отряда в социальных сетях, сбор - с 20:30.

Место сбора: д. Заборовье, Островский р-н, Псковская область.

Координаты: 57.227237, 28.319543.

Одежда: лес.

С собой: фонари, ориентировки, СИЗ (маски и перчатки).

Координатор: Виктор Витюк.

Инфорг: 89251981751 Татьяна (Кера)