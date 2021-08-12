Происшествия

Девушка попалась ночью на краже косметики в Пскове

Девушка 1999 года рождения попалась на краже косметики в Пскове в ночь на 14 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

14 августа в 0.21 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали псковичку, которая похитила из торгового зала косметические средства.

Для дальнейшего разбирательства девушку передали сотрудникам полиции, добавили в ведомстве.