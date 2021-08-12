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Жители Пыталовских Хуторов украли часть крыши со здания бывшей пожарной части

Жители Пыталовских Хуторов украли часть крыши со здания бывшей пожарной части. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В отделение МВД России по Пыталовскому району обратилась представитель муниципалитета, которая сообщила, что с крыши бывшей пожарной части поселка неизвестные снимали железные листы. Общий причиненный ущерб - около 3000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили двух граждан, которые, предположительно, причастны к совершению кражи. Ими оказались два жителя поселка Пыталовские Хутора 1975 и 1966 годов рождения. При обыске у мужчин изъяли четыре фрагмента металлических листов.

По данному факту возбудили уголовное дело, добавили в ведомстве.