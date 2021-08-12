Происшествия

Фальшивые денежные купюры изъяли полицейские в Пскове

Фальшивые денежные купюры изъяли полицейские в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Купюру достоинством 1000 рублей с признаками подделки выявили в финансовом учреждении на Октябрьском проспекте. Предположительно, банкнота попала в кассу в сумме, принятой от одного из городских индивидуальных предпринимателей.

А пятитысячную поддельную купюру изъяли в банковском учреждении, расположенном на улице Яна Фабрициус. Туда фальшивка попала вместе с выручкой магазина, торгующего косметикой и парфюмерией.

Обстоятельства произошедшего уточняются. По данным фактам возбудили уголовные дела по статье 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).