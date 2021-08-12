Происшествия

В сгоревшем тракторе в Порховском районе обнаружили труп мужчины

В сгоревшем тракторе в Порховском районе обнаружили труп мужчины. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Пожар произошел в деревне Верхний Мост 14 августа около 21.20. Огнем повреждена хозяйственная постройка — навес. В нем также выгорели остатки сена и трактор Т-150К. В тракторе обнаружили тело погибшего мужчины 1963 года рождения. Предположительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

В этот же день в 19.45 в деревне Ровное Стругокрасненского района сгорел жилой дом. Причина — грозовой разряд. А в Пскове в 8.18 на улице Звездной из-за короткого замыкания в моторном отсеке загорелся автомобиль БМВ.