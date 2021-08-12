Происшествия

Полиция продолжает искать пропавшую в 2017 году псковичку

Розыск женщины из Псковского района продолжается. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Последний раз Наталью Цветкову 1990 года рождения видели в июне 2017 года на перекрестке дорог у деревни Лопатово Псковского района. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: на вид 30 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы, темные глаза. Особые приметы: на левой руке имеются многочисленные бородавки, в районе верхней губы – родинка.

Женщина была одета в матерчатые брюки в черно-белую полоску, желтую футболку, серую куртку, коричневые резиновые сапоги. При себе у нее были полиэтиленовый пакет, белые туфли, кнопочный мобильный телефон в корпусе черного цвета.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении Натальи Цветковой, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: (8-8112) 676-844, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.