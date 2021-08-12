Происшествия

Угрожавшая спрыгнуть с балкона великолучанка лечилась в психиатрической больнице

Угрожавшая спрыгнуть с балкона великолучанка лечилась в психиатрической больнице. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Напомним, вечером 12 августа появилась информация о том, что пожилая женщина угрожает спрыгнуть с балкона пятого этажа дома №14 на улице Дьяконова. Женщина закрылась в квартире изнутри. К дому прибыли полицейские и спасатели. Службы экстренного реагирования вызвала подросток из соседнего дома.

Женщина стояла на балконе больше часа. Она успела сбросить с балкона деревянную доску и закинуть ногу на парапет. Службы пожарной охраны, полиции и МЧС ждали скорую помощь, чтобы сразу увезти великолучанку в соответствующее лечебное учреждение.

Как только медики приехали на место, стражи порядка попытались проникнуть в квартиру женщины. Сначала при помощи соседки, которая попросила хозяйку квартиры открыть дверь, чтобы передать таблетки, но та не согласилась. Спасатели самостоятельно открыли дверь в квартиру, а после — в ванную комнату, в которой пряталась женщина.

В этот момент с противоположной стороны дома сотрудники МЧС поднимались в квартиру по лестнице. Внизу на асфальте был расставлен пожарный батут.