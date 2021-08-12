Происшествия

Мишень из резины в виде волка украли на соревнованиях под Псковом

Мишень из резины в виде волка украли на соревнованиях под Псковом. Об этом в группе «Жесть по-псковски» сообщила хозяйка мишени.

Фото: Татьяна Кротова / «Жесть по-псковски»

Она сообщила, что в эти выходные, с 14 по 15 августа, в Ваулиных горах под Псковом проходил межрегиональный турнир по 3D стрельбе из лука. Во время соревнований 14 августа с трассы неизвестный украл большую мишень из специальной резины в виде волка.

«Такая мишень единственная в Пскове. Если у кого-то появится информация о ее нахождении, просьба откликнуться», - написала хозяйка мишени.