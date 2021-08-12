Происшествия

Жителя Пыталовского района осудили за публичное оскорбление участкового

Жителя Пыталовского района осудили за публичное оскорбление участкового уполномоченного полиции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Суд установил, что 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения агрессивно вел себя вблизи одного из магазинов города Пыталово 25 марта. Он размахивал руками, не реагируя на законные требования сотрудника полиции проследовать в служебный автомобиль полиции и пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Пыталовец публично оскорбил стража порядка, высказав в его адрес нецензурные, явно противоречащие общепринятым нормам поведения, как отметили в ведомстве, оскорбительные, грубо унижающие человеческое достоинство слова. Нарушитель порядка произносил их громко и при этом проявлял агрессивные эмоции.

Пыталовский районный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ, и назначил наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства.