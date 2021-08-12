Происшествия

В Печорах петербуржца приговорили к штрафу за уклонение от уплаты таможенных платежей

Печорский районный суд признал жителя Санкт-Петербурга виновным в уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физического лица в особо крупном размере (пункт «г» части 2 статьи 194 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УСФБ России по Псковской области.

Суд установил, что обвиняемый в период с 19 марта 2016 года по 9 августа 2018 года в зоне действия Псковской таможни в целях получения материальной выгоды за счет неуплаты таможенных платежей, подлежащих взиманию с физического лица при ввозе транспортного средства на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в нарушение требований таможенного законодательства незаконно переместил иностранные транспортные средства под видом транспорта, зарегистрированного на территории РФ, не задекларировав их в установленном порядке, в целях дальнейшей незаконной реализации. Тем самым Российской Федерации в лице Псковской таможни Северо-Западного таможенного управления ФТС России причинен имущественный вред в сумме свыше 8 миллионов рублей.

Фигуранту назначили наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей и взысканием в пользу Российской Федерации более 8 миллионов рублей. Приговор вступил в законную силу.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Псковской области.