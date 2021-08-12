Происшествия

Забивший до смерти сожительницу в Плюсском районе дачник предстанет перед судом

35-летний житель Ленинградской области предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью сожительнице со смертельным исходом в Плюсском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, в ночь на 5 июня обвиняемый, находясь в своем дачном доме в одной из деревень Плюсского района, в ответ на внезапно возникшую ревность со стороны сожительницы, схватил деревянную палку и нанес ей, а также руками не менее 60 ударов по голове, туловищу, рукам и ногам потерпевшей. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте преступления.

Предприняв попытку сокрыть следы совершенного преступления, предполагаемый злоумышленник придумал себе алиби и убедил друзей, с которыми отдыхал в одной компании, придерживаться общей версии случившегося, согласно которой подозрения пали бы на работающего у него за еду знакомого.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей).

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. В отношении мужчины продолжают применяться меры по изоляции от общества, принятые следователем с момента задержания.