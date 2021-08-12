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Великолучанин ударил знакомого ножом за унижение пощечиной и отправился в колонию

Жителя Великих Лук привлекли к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

В феврале подсудимый вместе со знакомым распивал спиртное. Между мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого знакомый дал подсудимому пощечину. Великолучанин посчитал это унизительным для себя. Он схватил нож и ударил им знакомого в живот, грудь и плечо. Далее возникла потасовка, в результате которой подсудимый также получил колото-резаное непроникающее ранение живота. После оба мужчины оказались в больнице.

Суд учел такие смягчающие обстоятельства, как активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, частичное добровольное возмещение морального вреда, причиненного в результате преступления, а также аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Суд частично удовлетворил исковые требования потерпевшего о компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.