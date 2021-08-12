Происшествия

Два автомобиля подожгли в Псковской области

Два автомобиля подожгли в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 16 августа в 13.30 в деревне Большая Листовка (Псковский район, Логозовская волость) сгорел автомобиль «Исузу миди» 1992 года выпуска. Предположительная причина пожара – поджог.

Еще один пожар произошел 17 августа в 03.49 в Великих Луках. На проспекте Гагарина в автомобиле «Инфинити» 2010 года выпуска выгорел моторный отсек по всей площади. Сгорели правое переднее колесо и передний бампер. Закопчен салон по всей площади внутри.

Причина пожара, предположительно – поджог.