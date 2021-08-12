Происшествия

Добровольцы помогали тушить загоревшуюся баню в Печорском районе

Добровольцы помогали тушить загоревшуюся баню в Печорском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 16 августа в 17.55 поступило сообщение о пожаре в деревня Моложва Круппской волости.

Сгорела баня размером 4 на 6 метров. Предположительно причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. В пресс-службе отметили, что в 17.53 вызов поступил местной добровольной пожарной команде, она принимала участие в тушении.

Еще несколько пожаров произошло за сутки в других районах Псковской области.

В 17.57 в деревне Исаково (Локнянский район, Михайловская волость) сгорел жилой дом 8 на 10 метров. Дом выгорел изнутри полностью. Сгорели кровля, шифер, деревянная обрешетка кровли. Причина пожара, предположительно – короткое замыкание проводки в жилом доме.

В 21.35 в Островском районе в Островской волости в деревне Волково сгорела бесхозная постройка 8 на 9 метров. Предположительно причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.