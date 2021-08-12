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Житель Новосокольнического района забрался в чужую квартиру и украл шампунь

17.08.2021 11:55|ПсковКомментариев: 0

Полиция задержала жителя Новосокольнического района по подозрению в квартирной краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию обратился 30-летний житель деревни Марьино. Мужчина пояснил, что из его квартиры неизвестный украл продукты, шампунь и гель для душа, а также деньги. В помещение похититель смог попасть через дверь - навесной замок был сорван. 

Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался местный житель 1992 года рождения. При проверке установили, что около 10 лет назад молодой человек уже был судим за аналогичное преступление. Во время обыска у него изъяли часть похищенного.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Теги: #Новосокольнический район #кража #полиция #УМВД
Источник: Псковская Лента Новостей
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