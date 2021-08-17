Происшествия

Псковичка взяла кредит после звонка мошенника и лишилась почти 2 млн рублей

Псковичка перевела личные накопления мошенникам и оформила кредит после звонка лжебанкира. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 16 августа в полицию за помощью обратилась местная жительница. 58-летняя псковичка написала заявление о хищении денежных средств с ее банковского счета. Она пояснила, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился работником банка. Собеседник сообщил потерпевшей, что злоумышленники пытаются совершить мошеннические действия с ее счетом и завладеть деньгами. А чтобы предотвратить «операцию», женщина следовала инструкциям лжебанкира.

В результате со счета псковички украли более 1 миллиона 700 тысяч рублей. Из них 800 тысяч рублей – личные накопления заявительницы, а остальная часть – кредитные средства. При этом полицейским женщина подтвердила, что о подобных звонках «из банка» она знала. В марте этого года ей вручали профилактическую листовку сотрудники УМВД России по городу Пскову. «Однако и это не натолкнуло ее на мысль, что звонивший ей – мошенник», - отметили в ведомстве.

Расследование данного факта продолжается. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.