Происшествия

Экс-начальника отделения почтовой связи в Стругокрасненском районе наказали за присвоение денег

Стругокрасненский районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению женщины в присвоении вверенных ей денег. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В период с 26 мая по 17 ноября 2018 года женщина занимала должность начальника отделения почтовой связи «Пятчино» Порховского почтамта УФПС Псковской области. Находясь в этой должности, женщина похитила принадлежащие организации деньги в размере более 14 тысяч рублей, которые поступили в качестве платежей за коммунальные услуги.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев условно с испытательным сроком 6 месяцев. Приговор суда в законную силу пока не вступил.