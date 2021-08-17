Происшествия

В Новосокольниках будут судить одного из двух мужчин, до смерти избивших пенсионерку

В Новосокольниках перед судом предстанет мужчина по обвинению в избиении пожилой женщины со смертельным исходом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей).

По версии следствия, 26 октября 2020 года обвиняемый, находясь в гостях в одной из деревень Новосокольнического района совместно с 56-летним сыном потерпевшей, избил проживающую по указанному адресу пожилую женщину, которая убежала из дома, опасаясь агрессивного сына. В результате избиения пьяные мужчины нанесли во дворе дома 83-летней женщине свыше 40 ударов руками и ногами в область головы, туловища и конечностей, от которых она спустя три дня скончалась на месте происшествия.

Проведенная по постановлению следователя психиатрическая судебная экспертиза показала, что сын потерпевшей страдает психическим расстройством, исключающим вменяемость.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении гостя направлено в суд для рассмотрения по существу на общих основаниях. В отношении не подлежащего уголовной ответственности сына потерпевшей в уголовно-процессуальном порядке будет решен вопрос о применении к нему принудительных мер медицинского характера.