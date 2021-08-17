Происшествия

Житель Новосокольников получил 7 суток ареста за уклонение от обязательных работ

Жителя Новосокольников привлекли к административной ответственности за уклонение от обязательных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области.

В отделе судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов на исполнении находится исполнительное производство в отношении гражданина, который вовремя не оплатил административный штраф. За неуплату данного штрафа его подвергли административному наказанию в виде обязательных работ сроком на 20 часов.

Для отбытия обязательных работ мужчину направили в организацию, где он должен был выполнять общественно полезные работы по указанию руководства предприятия. Однако он к отбытию наказания не приступил. За уклонение от выполнения обязательных работ судебный пристав составил протокол об административном правонарушении. В судебном порядке мужчине назначили наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток.

После этого мужчине все равно придется отбыть свое наказание в виде обязательных работ, добавили в ведомстве.