Происшествия

Безработная опочанка оплатила покупки чужой банковской картой

Опочанка оплатила свои покупки чужой банковской картой и попала под следствие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию обратился 21-летний молодой человек, который сообщил об утрате пластиковой карты известного банка. Мужчина пояснил полицейским, что неизвестный с помощью бесконтактной оплаты покупок похитил более 2500 рублей. Потерпевший написал заявление о краже.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и благодаря изъятым записям камер видеонаблюдения из магазинов, полицейские установили подозреваемую. Ей оказалась безработная и ранее судимая местная жительница 1994 года рождения.

По данному факту возбудили уголовное дело. Расследование продолжается, добавили в ведомстве.