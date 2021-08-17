Происшествия

Служебная собака помогла поймать грабителя в Пскове

Полицейские задержали 48-летнего грабителя в Пскове с помощью служебной собаки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

60-летняя местная жительница сообщила полицейским, что днем неизвестный мужчина на улице Гражданской в Пскове похитил ее сумочку. В ней находились документы, мобильный телефон, банковские карты и деньги. Потерпевшая написала заявление о грабеже.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции применили служебно-розыскную собаку, которая смогла взять след и довести до одного из питейных заведений города, где и удалось установить подозреваемого. Мужчина ранее был судим за грабеж, а сейчас зарабатывает на жизнь случайными подработками. Похищенные деньги, как пояснил подозреваемый, он уже успел потратить на выпивку, но при обыске у него изъяли сумку, документы женщины, мобильный телефон и банковские карты.

По данному факту следователи УМВД России по городу Пскову возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).