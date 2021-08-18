Происшествия

Дело похитителя чугунных крышек люков рассмотрит суд в Пскове

28-летнего молодого человека обвиняют в краже чугунных крышек канализационных люков в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В ночь на 23 апреля пскович украл шесть крышек канализационных люков, которые находились около дома №1-а на улице Пограничной, рядом с домом № 6 на улице Лужской и у дома № 11 на улице Железнодорожной. Крышки молодой человек перевез на автомобиле.

Каждая из чугунных крышек, принадлежащих муниципальному предприятию «Горводоканал», стоила 4 тысяч 548 рублей 83 копейки. Общий ущерб превысил 27 тысяч рублей.

Уголовное дело направили мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.