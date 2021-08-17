Происшествия

Пьяный мужчина познакомился с псковичом на набережной и украл его деньги из коробки

29-летний житель Пскова предстанет перед судом за кражу денег в квартире знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре областного центра.

19 июня около 6.00 обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился в помещении квартиры на улице Чехова в Пскове у мужчины, с которым познакомился, гуляя на набережной реки Великой. Он увидел на столе коробку из-под смартфона, в которой находились деньги в сумме 14 000 рублей. Пользуясь тем, что за ним никто не наблюдает, пскович положил эти деньги в свой карман.

Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Уголовное дело направили мировому судье для рассмотрения по существу, добавили в прокуратуре.