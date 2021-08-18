Происшествия

Пара псковичей попалась на краже коньяка, виски и шампуня

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемых в краже псковичей 17 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В 22.34 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом магазине на улице Труда в Пскове сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия, где задержали двоих псковичей, которые похитили из торгового зала коньяк, виски, два флакона шампуня, два дезодоранта и гель для душа.

Для дальнейшего разбирательства задержанных передали сотрудникам полиции, добавили в ведомстве.