Происшествия

Псковская полиция нашла угонщика автомобилей по отпечаткам пальцев

Полицейские нашли угонщика автомобилей в Пскове по отпечаткам пальцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию о преступлении сообщил местный житель 1996 года рождения. Пскович пояснил, что ночью во дворе на улице Школьной неизвестный вскрыл и угнал его автомобиль ВАЗ-2107.

В эти же дежурные сутки в полицию обратилась 49-летняя псковичка. Она рассказала, что ночью на улице Герцена кто-то пытался угнать ее машину ВАЗ-2106. Злоумышленник разобрал рулевую колонку, но запустить двигатель ему так и не удалось.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Похищенный автомобиль ВАЗ обнаружили у соседнего дома на улице Московской, однако злоумышленнику удалось вытащить из-под капота машины аккумулятор. При осмотре автомобиля эксперт изъял следы пальцев рук, по которым оперативно установили возможного подозреваемого в хищениях. Им оказался 22-летний пскович, ранее судимый за грабежи и угоны. Похищенное имущество у него изъяли во время обыска.

По данным фактам кражи имущества и угона транспортного средства возбудили уголовные дела. Расследование и уточнение всех обстоятельств произошедшего продолжается, добавили в ведомстве.