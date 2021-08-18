Происшествия

Аистенок погиб из-за квадрокоптера в Гдовском районе

Аистенок по прозвищу Кряка, находящийся в центре реабилитации для птиц «Дом белого аиста» в Гдовском районе, погиб из-за квадрокоптера.

Фото: группа «Дом белого аиста» в социальной сети «ВКонтакте»

Двумя месяцами ранее птенца привезли из деревни Усадище Псковского района, где он упал в водосточный желоб и получил травму. У него был разорван воздушных мешок, и сотрудникам центра приходилось несколько раз в день делать проколы и надрезы на коже, чтобы выпустить воздух.

Благодаря усилиям специалистов, аист начал восстанавливаться. Подробности истории читайте в материале «МК в Пскове».