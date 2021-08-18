Происшествия

Псковская таможня выявила партию немаркированных сигарет стоимостью 22 млн рублей

Псковская таможня выявила немаркированные сигареты стоимостью более 22 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Табачные изделия из Белоруссии стоимостью более 20 миллионов рублей выявили в Великих Луках. На складе одной из известных транспортных компаний местные оперативники обнаружили 667 коробок с сигаретами.

Помимо этого, на территории организации находилась грузовая машина с готовящимися к отправке 430 коробками сигарет. Они были упакованы в заводские коробки, одна часть которых была помещена в мешки, другая – в деревянные ящики.

«По предварительной информации, сигареты доставлялись в компанию различными физическими лицами в течение нескольких дней и планировались для дальнейшей реализации в регионах России», – рассказал и. о. заместителя начальника Псковской таможни Андрей Сергеев.

В результате проверки специалисты обнаружили 553 000 пачек сигарет без обязательной маркировки. Согласно информации на упаковках, табачная продукция производилась в Минске и Гродно.

Товар изъяли сотрудники местного отдела полиции в рамках проверки сообщения о преступлении по части 6 статьи 171.1 УК РФ. В настоящее время следствие продолжается.