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Происшествия

Псковичу ограничили свободу на год из-за кражи у матери креста с распятием

18.08.2021 18:51|ПсковКомментариев: 0

Житель города Пскова осужден за кражу ювелирного изделия у матери. Как сообщила Псковской Ленте Новостей помощник прокурора города Пскова Анастасия Чернуха, прокуратура Пскова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 46 летнего жителя города.

Приговором мирового судьи судебного участка № 30 Пскова он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

В судебном заседании установлено, что 28 февраля 2021 он находился по месту своей регистрации и у него возник преступный умысел, направленный на тайное хищение ювелирного изделия, принадлежащего его матери.

Реализуя своей преступный умысел, действую из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, свободным доступом, пользуясь тем, что за его преступными действиями никто не наблюдает, подошел к шкафу, и из внешнего кармана пиджака, находящего в указанном шкафу, забрал, то есть тайно похитил крест с распятием, из золота 585 пробы, весом 2 гр. стоимостью 3900 рублей.

С похищенным имуществом он с места совершения преступления скрылся и распорядился похищенным по своему усмотрению, тем самым причинив своими преступными действиями матери материальный ущерб на сумму 3900 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в вид виде ограничения свободы на срок 1 год со следующими ограничениями. Он не должен не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в период времени с 23:00 до 06:00; не изменять постоянное место жительства и не выезжать за пределы Пскова без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

суда вступил в законную силу.

Теги: #кража #прокуратура #ювелирные изделия
Источник: Псковская Лента Новостей
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