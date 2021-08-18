Происшествия

Псковичка попалась на краже бытовой химии

Псковские росгвардейцы задержали местную жительницу по подозрению в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сигнал «Тревога» поступил экипажу группы задержания из охраняемого магазина на улице Советской вчера, 18 августа.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 33-летнюю псковичку. Женщина пронесла через кассовый узел бытовую химию и не заплатила за нее.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемую передали сотрудникам полиции.