Псковичка попалась на краже бытовой химии

Псковские росгвардейцы задержали местную жительницу по подозрению в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Сигнал «Тревога» поступил экипажу группы задержания из охраняемого магазина на улице Советской вчера, 18 августа.
Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 33-летнюю псковичку. Женщина пронесла через кассовый узел бытовую химию и не заплатила за нее.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемую передали сотрудникам полиции.