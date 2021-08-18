Происшествия

Полиция поймала подростков, нарисовавших свастику на стене здания в Печорах

Полицейские установили личности подростков, нанесших нацистскую символику на здание в Печорах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ранее в местный отдел полиции поступило сообщение о том, что неизвестные нанесли изображения нацистской символики на ограждение здания и на само здание на улице Октябрьской. Полицейские в кратчайшие сроки установили личности двоих подростков 15 и 16 лет, которые причастны к совершению правонарушения.

В отношении старшего из подростков полицейские составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ. Родителей несовершеннолетних привлекут к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию своих детей.