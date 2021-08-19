Происшествия

Псковичка получила сим-карту с «подарком»

Сим-карту с «подарком» оформила на себя жительница Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Следствие установило, что в июне этого года псковичка обратилась в салон сотового оператора для приобретения сим-карты. После подключения сим-карты, ей на телефон пришло сообщение о наличии на банковском счете 19 тысяч рублей. О карте с «подарком» женщина рассказала своей сестре, которая дождалась ухода владелицы телефона из комнаты и перевела 7500 рублей на свою банковскую карту. Уведомления от банка она при этом стерла.

Как оказалось, деньги принадлежали не женщине, а постороннему мужчине, также проживающему в Пскове. Он пользовался этим же номером мобильного телефона в 2018 году и тогда же привязал к нему мобильный банк. Впоследствии пскович решил оформить новый номер мобильного телефона, к которому также привязал мобильный банк, а старый номер от него не открепил. При этом старую сим-карту выбросил за ненадобностью.

Долгое время уведомления о движении денежных средств ему приходили на новый номер телефона, и лишь в 2021 году, после оформления старого номера на женщину, уведомления при совершении покупок перестали поступать. В связи с этим мужчина решил проверить историю движения денежных средств на компьютере. Только тогда он увидел денежный перевод на 7500 рублей, который он не совершал. В связи с этим пскович обратился в полицию с заявлением о хищении денег с банковского счета.

Уголовное дело по данному факту прокуратура направила в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Псковичку, решившей обогатиться за чужой счет, обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет с возможностью назначения дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы.