Происшествия

Пскович заехал за вещами знакомой и ударил хозяина квартиры осколком от глиняного горшка

45-летнего жителя города Пскова могут привлечь к ответственности за причинение вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

14 февраля около 2.00 обвиняемый с другом распивали спиртное. По просьбе знакомой они решили поехать в квартиру на улице Металлистов, где ранее проживала женщина, чтобы забрать оставшиеся ее личные вещи.

Мужчины приехали к указанному месту, где в период с 6.00 до 7.03 между обвиняемым и мужчиной, который проживал в данной квартире, возник конфликт. Находясь на лестничной площадке, обвиняемый взял со стола глиняный горшок от цветов и бросил его в мужчину, в результате чего горшок разбился о его голову. Далее он взял еще один глиняный горшок от цветов, разбил его о край стола, а оставшимся у него в руке осколком от горшка ударил потерпевшего в плечо.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы причиненные обвиняемым телесные повреждения повлекли легкий тяжести вред здоровью», - отметили в прокуратуре.

Кроме того, в ходе указанной потасовки обвиняемый также причинил телесные повреждения другу хозяина квартиры. Осколком глиняного горшка он ударил его в бедро, что повлекло вред здоровью легкий тяжести.