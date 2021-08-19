Происшествия

Острович проведет в колонии восемь лет за сбыт наркотиков

Острович проведет в колонии восемь лет за сбыт наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

Суд установил, что в декабре 2019 года житель Острова в ходе проверочной закупки сбыл не менее 0,28 грамм наркотика, производного N-метилэфедрона.

Псковский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.