Происшествия

Псковича осудили за ложные сообщения о готовящихся взрывах

Псковича осудили за ложные сообщения о готовящихся взрывах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

Суд установил, что в июле 2020 года мужчина позвонил по телефону экстренной службы и сообщил заведомо ложные сведения о минировании зданий администрации области, а также отделов полиции № 1 и 2 города Пскова.

Суд признал псковича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 207 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно с испытательным сроком 3 года.