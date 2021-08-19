Происшествия

Брата с сестрой осудили за дачную кражу в Островском районе

Брата с сестрой осудили за дачную кражу в Островском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Суд установил, что в ноябре 2020 года молодой человек и девушка проникли в дачный дом местного жителя и похитили оттуда его имущество. Ущерб составил 2 560 рублей.

Островский городской суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. Молодого человека приговорили к лишению свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Его подельнице назначили условное осуждение с испытательным сроком на 1 год.