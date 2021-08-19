Происшествия

Несколько человек потерялись в лесах Псковской области за минувшие сутки

Несколько человек потерялись в лесах Псковской области за минувшие сутки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 18 августа в 21.30 от ОМВД по Гдовскому району поступила заявка на оказание помощи в поиске пожилого мужчины.

18 августа в лесном массиве вблизи СНТ «Здоровье» пропал мужчина 1942 года рождения. К месту проведения поисков были направлены силы и средства поисково-спасательного отряда Пскова. 19 августа в 11.30 он самостоятельно вышел из леса.

19 августа в 12.34 от ОМВД по Псковскому району поступила заявка на оказание помощи при проведении поисков потерявшегося вблизи деревни Подборовье-1 Псковского района. Год рождения мужчины не сообщается. К месту проведения поисков были направлены силы и средства резервной группы поисково-спасательного отряда Пскова. 19 августа в 14.35 потерявшийся самостоятельно вышел из леса на звук сирен.

19 августа в 15.50 от 1-го отдела полиции УМВД по года Пскову поступила еще одна заявка. Вблизи деревни Орлецы Псковского района потерялись мужчина 1948 года рождения и женщина 1946 года рождения. К месту поисков направлены силы и средства поисково-спасательного отряда Пскова. В 17.18 потерявшиеся найдены.

А в 22.15 19 августа от дежурного по Плюсскому району ОМВД «Стругокрасненский» поступила заявка на поиски женщины 1941 года рождения, заблудившейся вблизи поселка Заплюсье. Ее нашли 20 августа в 03.00.