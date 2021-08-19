Происшествия

Жителя Новосокольнического района будут судить за избиение жены

Житель Новосокольнического района предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своей супруге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Следствие установило, что 25 апреля обвиняемый находился у себя дома в деревне Бор Новосокольнического района. Его супруга злоупотребляла алкоголем, из-за чего между мужчиной и женщиной произошла ссора. В ходе нее мужчина умышленно нанес жене множество ударов кулаками, в том числе в область ребер, причинив тяжкий вред здоровью.

Теперь 44-летнего жителя Новосокольнического района будут судить по части 1 статьи 111 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.