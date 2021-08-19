Происшествия

Пскович украл бутылку спиртного и ударил ею сотрудника магазина по голове

Псковичу грозит до 10 лет лишение свободы за совершение разбоя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В мае мужчина направился в известный сетевой магазин, чтобы купить спиртное. Там он выбрал бутылку водки объемом 0,5 литра, спрятал ее в рукав спортивной куртки и направился к выходу. Возле кассовой зоны продавец и директор магазина остановили мужчину и потребовали предъявить спрятанную бутылку водки к оплате. Мужчина оттолкнул рукой одного из сотрудников магазина, после чего покинул помещение.

Продавец и директор магазина начали преследовать псковича и догнали у дома №19 на улице Пароменской. Сотрудники магазина вновь потребовали выложить похищенный товар или оплатить его. Мужчина ударил сотрудника магазина бутылкой водки по голове, причинив легкий вред здоровью, и скрылся с места преступления, а похищенную бутылку водки выпил по дороге домой.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.